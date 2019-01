Cztery lwiątka zamarzły w zoo w Strefie Gazy. Placówka nie miała też pieniędzy na leki i jedzenie

nadachu12 18 minut temu Oceniono 2 razy 2

Kurła, to zmarzły czy zamarzły? Bo tytuł i treść mówią co innego. Po przeczytaniu tytułu stwierdziłem, że nie ma na co czekać, zwierzaki cierpią, więc na szybko zdążyłem już zadzwonić do Starwool po przedstawiciela handlowego, który przyjechał, przedstawił nam super ofertę, kupiłem 4 wełniane koce za 1200 zł każdy i wysłałem je do zoo w strefie Gazy. A teraz doczytuję resztę artykułu, że kotki już nie żyją... :/ Przez wasze nierzetelne dziennikarstwo jestem 5000 zł (z wysyłką) do tyłu!!! Kto odpracuje za mnie tą godzinę???