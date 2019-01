Konferencja nt. Bliskiego Wschodu w Warszawie. Bez szefowej unijnej dyplomacji

Federica Mogherini nie pojawi się na organizowanej w Warszawie konferencji ws. Bliskiego Wschodu - poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej, Maja Kocijancic. - Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w dniach odbywającej się w lutym w Warszawie konferencji bliskowschodniej będzie przebywała z oficjalną wizytą w Afryce - powiedziała Kocijancic podczas konferencji w siedzibie KE podkreślając, że "w związku z tym jej udział w konferencji w Warszawie nie jest przewidziany".

Dodała, że podczas wizyty w Afryce Federica Mogherini odwiedzi kilka krajów. Nie podała jednak żadnych szczegółów, ponieważ wizyta jest nadal przygotowywana.

Podczas konferencji padło również pytanie o stosunek KE do organizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone konferencji na temat Bliskiego Wschodu. - Jeśli dobrze rozumiemy, jest to konferencja na temat Bilskiego Wschodu. Dokładny tytuł wskazuje, że jest to spotkanie ministerialne, mające na celu promocję przyszłości w pokoju i bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. Nie mam dalszego komentarza na ten temat - odpowiedziała Maja Kocijancic.

Konferencja wywołała kryzys w kontaktach z Iranem

Organizowana przez Polskę i USA konferencja ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem roli Iranu w regionie odbędzie się w dniach 13-14 lutego w Warszawie. Iran oficjalnie zaprotestował przeciwko organizacji tego spotkania. Jak poinformowało irańskie MSZ, jest ono traktowane jako "akt wrogości wobec Iranu". Odwołano również Tydzień Filmu Polskiego, który odbywał się w Iranie co roku pod koniec stycznia lub na początku lutego.

#JedenDzienDluzej Patryk Domozych/Gazeta.pl

W niedzielę 20 stycznia chcemy dokończyć na Gazeta.pl brutalnie przerwany tydzień temu 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja będzie trwała na naszej stronie od godz. 8 do 20. Pokażemy trwające wciąż aukcje, opiszemy jak wiele dobra Polacy w sobie mają i poprosimy Was o wpłaty na WOŚP.