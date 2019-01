Zagadkowy komandos pomógł podczas zamachu na hotel w Nairobi. Został sfotografowany i nagrany

lodzermensz1 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Drugi z panów mógł spokojnie być lokalnym rezydentem. Trochę białych mieszka w Kenii.

Natomiast co do pierwszego - pewnie jest z SASu albo innych zachodnich jednostek. Widziałem na zdjęciach grupę relatywnie dobrze wyposażonych Kenijczyków, którzy byli też lepiej wyszkoleni niż większość służb, jakie brały udział w akcji. Mimo to sądzę, że mają jeszcze sporo do nauczenia się.