Do 21 osób wzrosła liczba zabitych w zamachu na szkołę policyjną w stolicy Kolumbii, Bogocie. 68 osób zostało rannych. Władze poinformowały, że do ataku użyto samochodu - pułapki wypełnionego 80 kilogramami ładunków wybuchowych. Został on zaparkowany na terenie szkoły imienia generała Santandera. Bombę zdetonowano tuż po uroczystości nadania nowych stopni policjantom.

Jedną z ofiar śmiertelnych jest terrorysta-samobójca. Żadne ugrupowanie nie wzięło dotąd odpowiedzialności za tę zbrodnię. Władze poinformowały, że napastnikiem był kolumbijski obywatel Aldemar Rojas Rodriguez.

Prezydent Kolumbii Ivan Duque ogłosił żałobę narodową. W wystąpieniu do narodu potępił zamach i zapowiedział wzmocnienie granic, kraju a także dróg wjazdowych i wyjazdowych z miast. Podkreślił, że śledztwa w tej sprawie zostały potraktowane priorytetowo, by jak najszybciej znaleźć organizatorów zamachu i ich współpracowników.

"Wszyscy Kolumbijczycy odrzucają terroryzm i jesteśmy zjednoczeni w przeciwstawianiu się mu. Kolumbia jest w żałobie, ale nie poddaje się przemocy" - napisał prezydent Duque.

Terroryzm kolumbijskich bojówek rewolucyjnych

Bomby samochodowe były często podkładane podczas trwającej kilka dziesięcioleci wojny domowej między państwem a różnymi skrajnie lewicowymi grupami rebeliantów. Były używane również przez członków kartelu narkotykowego z Medellin prowadzonego przez nieżyjącego barona narkotykowego Pablo Escobara.

Najbardziej krwawa wojna zakończyła się, gdy rząd osiągnął porozumienie z Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC) w 2016 roku. Jednak w kraju wciąż działają inne, mniejsze of FARC grupy, w tym Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN). W 2017 roku przyznała się ona do ataku bombowego w Bogocie, w którym zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Wcześniej organizacja atakowała policjantów i posterunki policji.

We wrześniu 2017 roku doszło do czasowego zawieszenia broni między rządem a ELN. Urzędujący od sierpnia 2018 roku prawicowy prezydent Kolumbii Iván Duque Márquez prowadzi rozmowy z ELN, jednak rozwiązał on zespół negocjacyjny swojego poprzednika i stawia bojówce nowe warunki.