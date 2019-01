Trump zabiera samolot liderce Demokratów. Miała odwiedzić żołnierzy w Afganistanie

gorillaglu 3 godziny temu Oceniono 26 razy 12

Przypominam, to Trump zamknął rząd. Nie Demokraci. Trump oznajmił, że albo dostanie Mur (w tym momencie- płot który można przepiłować narzędziami z Walmartu) albo nici z budżetu. "I will be proud to own the shutdown" jak powiedział podczas słynnego spotkania z nowo wybranymi demokratycznymi przywódcami.