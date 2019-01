Lyon. Ogromny wybuch w bibliotece uniwersyteckiej. Eksplodowała butla z gazem

lukasz_patrykus 5 godzin temu Oceniono 8 razy 4

w tamtejszej gazecie napisali po prostu ze miejscowi budowlańcy kleili na dachu papę przy pomocy palników gazowych, a żeby była już 10-ta, to byli po pierwszym "le patik" to stracili kontrole nad narzędziami i nieszczęście gotowe...

Gdyby tak u nas za każdym razem pisali w gazetach o tym ze robotnicy budowlani coś rozwalili, podpalili albo ukradli, to by to tylko było w mediach :-)