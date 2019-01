Do ataku terrorystycznego na luksusowy hotel DusitD2 w stolicy Kenii Nairobi doszło we wtorek ok. godziny 13 polskiego czasu. Zginęło tam co najmniej 15 osób. Wśród ofiar śmiertelnych są Brytyjczyk i Amerykanin, śmierć poniosło też 11 Kenijczyków. Jak podaje stacja Fox News oraz "The Guardian", w ataku zginął Jason Spindler, 41-letni dyrektor firmy konsultingowej. Jak podają zachodnie media, to, że mężczyzna jest ofiarą, potwierdził jego brat w mediach społecznościowych. "Z żalem informuję, że mój brat, Jason Spindler, zmarł dziś rano w trakcie ataku terrorystycznego. Jason przeżył 11 września i był wojownikiem. Jestem pewien, że dał im popalić" - napisał na Facebooku Jonathan Spindler.

Policja: Atak był skoordynowaną operacją

Według kenijskich służb, zamach terrorystyczny w Nairobi był "skoordynowaną operacją". Szef tamtejszej policji Joseph Boinnet w środę poinformował, że pięciu terrorystów odpowiedzialnych za wtorkowy atak w Nairobi nie żyje.

Według policji, atak był "skoordynowaną operacją". Joseph Boinnet powiedział, że jeden zamachowiec-samobójca zdetonował w hotelu ładunek wybuchowy. Wcześniej zaś eksplodowały ładunki na znajdującym się nieopodal parkingu. Z terrorystami walczyła grupa antyterrorystyczna.

To kolejny atak bojówkarzy z grupy al-Szabab, którego celem była Kenia. W 2013 roku terroryści zaatakowali w centrum handlowym w Nairobi. Zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad 150 zostało rannych. W 2015 roku zaś na terenie uniwersytetu w Garissie, na południowym wschodzie Kenii, terroryści z al-Szabab zabili prawie 150 osób, a niemal 80 zranili. Wówczas al-Szabab informowało, że to zemsta za wysłanie przez Kenię do Somalii wojsk, które wspierają somalijskie władze w walce z islamistami.

Al-Szabab to powiązana z al-Kaidą grupa somalijskich ekstremistów islamskich, która walczy o wprowadzenie w Somalii szariatu, surowej wersji islamu.