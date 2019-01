- Piloci francuskiej żandarmerii robią to często. Nam też się w Polsce zdarzało, choć mamy takich okazji mniej - mówi Gazeta.pl Robert Hojdys, pilot śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z doświadczeniem w lotach nad polskimi górami.

Czas naglił

- To zdecydowanie nie był prosty manewr, ale ten pilot to też nie była przypadkowa osoba tylko zawodowiec z prawdopodobnie tysiącami godzin doświadczenia. Zespół ratowników francuskiej Żandarmerii to fachowcy, którzy nie takie rzeczy robią - mówi Hojdys i żartuje, że "dla nich takie akcje to przed poranną kawą".

Oni potrafią zdjąć człowieka z pionowej ściany w środku nocy. Mają trudną pracę i robią bardzo dużo dobrego - dodaje.

Rzeczywiście pilot śmigłowca widoczny na nagraniu jest doświadczony. To 46-letni porucznik Żandarmerii Jean-François Martin, służący od 23 lat i mający za sobą ponad pięć tysięcy godzin za sterami. Od sześciu lat lata śmigłowcem ratowniczym w rejonie Chamonix. Był na dyżurze drugiego stycznia, kiedy otrzymano sygnał o problemach na wysokości 2,2 tysiąca metrów. Turysta uszkodził sobie kolano na stromym stoku i wymagał ewakuacji. Czas naglił, bo nachodziło załamanie pogody.

W wywiadzie regionalnym oddziałem telewizji France 3 Martin stwierdził, że chcąc jak najszybciej przeprowadzić akcję, po rozmowie z załogą zdecydował się na manewr polegający na oparciu śmigłowca o stromy stok. Tak aby można było z niego normalnie wysiąść, choć śmigłowiec faktycznie wisi w powietrzu. Najpierw wysadził w ten sposób ratowników, potem wrócił i zabrał ich w ten sam sposób a rannego turystę podniósł na linie ze zbocza.



Nagrania całej akcji zamieścił w sieci opiekun poszkodowanego chłopaka. Po kilku dniach zauważyły je media i błyskawicznie zyskały popularność. Tylko na profilu autora obejrzało je ponad milion osób.

Metr zapasu to dużo

Pilot przyznał, że jest zaskoczony tak wielkim zainteresowaniem. Jak mówił dziennikarzom, to standardowy manewr, którego uczy się wszystkich pilotów mających latać na misje ratunkowe w górach. Trzeba go wykonać na egzaminie przed dopuszczeniem do nich. - Pozwala szybko wsiąść i wysiąść w trudnym terenie, gdzie nie ma szans na lądowanie - mówi.

- Użycie wyciągarki jest czasochłonne, bo trzeba ustabilizować maszynę w zawisie i opuścić, a potem podnieść linę z maksymalnie dwiema osobami - tłumaczy Hojdys. Chcąc dostarczyć na zbocze trzech ratowników, a potem zabrać ich i rannego, Martin musiałby długo wisieć nad miejscem wypadku. Widząc, że miejsce się do tego nadaje, a w krótkim czasie nadejdą gęste chmury, pilot zastosował więc widowiskowy manewr.

- W takiej sytuacji najlepiej podejść przodem, ponieważ można najbardziej zbliżyć się śmigłowcem do zbocza i kontrolować odległość. Wzrok jest wtedy skupiony na końcówkach łopat. Doświadczony pilot będzie jeszcze kątem oka obserwował wskazania kluczowych przyrządów - opisuje Hojdys, który mówi, że wiele lat temu robił coś podobnego śmigłowcem Mi-2 w Tatrach. - Wszystko zależy od warunków i umiejętności pilota, ale wbrew pozorom w takiej sytuacji na przykład metr odległości końca łopat wirnika od zbocza to duży zapas. Nawet gdyby musnął nimi śnieg, to najpewniej nie oznaczałoby automatycznie katastrofy. Oznaczałoby jednak, że źle ocenił sytuację i swoje umiejętności, nie zachowując odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa - mówi pilot.

Francuski pilot stwierdził w wywiadzie, że zbliżanie się w ten sposób do zbocza nie jest jakoś specjalnie niebezpieczne. - Trzeba umieć dobrze ocenić odległość, w jakiej wirnik jest od zbocza. Nawet gdyby go dotknąć łopatami, to niekoniecznie oznaczałoby to katastrofę. Śnieg nie był zbity i pewnie by je uszkodził, ale nie rozbilibyśmy się, choć wolałbym tego nie sprawdzać - mówił.