"Financial Times": Ivanka Trump rozważana jako kandydatka na szefową Banku Światowego

"The Financial Times" nie podaje swoich źródeł, ale nominacja wydaje się możliwa - oceniają media. "The Guardian" zauważa, że Donald Trump wielokrotnie rozważał nominację swojej córki i jej męża Jareda Kushnera na stanowiska, na które w innych okolicznościach nie mieliby kwalifikacji.

Trump miał zastanawiać się nad obsadzeniem Ivanki na fotelu ambasadorki USA w ONZ, pełniła funkcję sekretarza stanu po dymisji Rexa Tillersona, a w lipcu 2017 roku występowała w imieniu ojca na szczycie G20 w Hamburgu.

Prezydent USA może nominować prezesa Banku Światowego, ale nie ma ostatniego słowa - nominację musi bowiem zaakceptować przez zarząd banku. Jednak zwyczajowo prezydencka nominacja była jednoznaczna z objęciem stanowiska. "USA jako największy udziałowiec BŚ posiadają odpowiednio większą niż inne państwa liczbę głosów przy takich decyzjach" - zauważa "Business Insider".

Bank Światowy to instytucja, która udziela pożyczek potrzebującym krajom członkowskim (jest ich 188). Powstał w 1944 roku, by pomóc w odbudowie państw zniszczonych przez II wojnę światową, oraz wesprzeć kraje rozwijające się z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.