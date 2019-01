MSZ komentuje reakcję Iranu na szczyt ws. Bliskiego Wschodu. "Mamy prawo do dyskutowania"

gj61 17 minut temu Oceniono 11 razy 11

No dobrze.... Gdyby to Polska była POMYSŁODAWCĄ i ORGANIZATOREM, a jest tylko "lokajem" do odstawienia cudzej hucpy. Taka jak z więzieniami CIA i wplątaniem w inne jankeskie awantury. Hej, jak tam polski interesy w Iraku? Kiedyś polskie firmy budowały tam fabryki, a teraz kto buduje? opłacało się? Może chociaż raz pomyślicie przed wślizgiem do czyjejś dudy!