lodzermensz1 10 godzin temu Oceniono 73 razy 55

A wszystko po to, by przypodobać się Jankesom, licząc na Fort Trump.

I bezczelni pisowscy propagandziści oskarżają PO i Sikorskiego o "robienie laski" Amerykanom. Misiaczki zakłamane - Sikorski miał refleksję i potrafił zdiagnozować sytuację. Potrafił się od niej zdystansować. Zresztą owo "robienie laski" było jedynie reakcją na kryzys ukraiński. Wcześniej polityka Tuska była skoncentrowana na Europę.

Skala robienia laski przez wasze bóstwa jest nieporównywalna do niczego.