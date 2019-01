Owsiak, Wojciechowska i Janda wzywają do działania. PAH i Caritas pomogą Jemeńczykom

PAH i Caritas rozpoczęły zbiórkę pieniędzy zarówno dla Jemeńczyków, którzy żyją w kraju jak i o uchodźców, którzy są teraz w jednym z obozów w sąsiednim Dżibuti. - Jest tam ponad 1200 osób. Polegają oni przede wszystkim na tej doraźnej pomocy - mówił Polskiemu Radiu Rafał Chibowski z Polskiej Akcji Humanitarnej.

- Najważniejsza jest pomoc w odbudowaniu źródeł utrzymania, w zapewnieniu miejsca pracy. Dużą część społeczności tych uchodźców stanowią rybacy, dlatego będzie to głównie doposażanie tych rybaków w sprzęt, sieci, łodzie rybackie

- wyjaśniał Chibowski. - Nieczęsto się zdarza, że dwie polskie organizacje współdziałają w jednym konkretnym miejscu, co pokazuje rangę problemu - oceniał w komunikacie prasowym Jarosław Bittel, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Już w listopadzie PAH zaczęła przygotowania do niesienia pomocy w Jemenie i Dżibuti, o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. W grudniu organizacja w specjalnym spocie zachęcał do wsparcia pomocy dla Jemeńczyków. W nagraniu wystąpili m.in. Jerzy Owsiak, Martyna Wojciechowska, Krystyna Janda i Agnieszka Holland. - Są dzieci, które nie znają liter, nie znają liczb, nie znają ciszy. Znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie, dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Razem mamy moc - mówili.

Miliony zagrożone głodem i chorobami

Wojna w Jemenie trwa od pięciu lat, odkąd wspierani przez Iran szyiccy rebelianci z grupy Huti odsunęli od władzy sunnicki rząd. W odpowiedzi, koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej rozpoczęła bombardowanie Jemenu, by przywrócić poprzednie władze.

Konflikt kosztował życie co najmniej kilka tysięcy osób i jeszcze bardziej zrujnował najbiedniejszy kraj regionu. - Te ostatnie trzy lata spowodowały utratę 600 tysięcy miejsc pracy. Ceny podstawowego koszyka żywności wzrosły dwukrotnie, to samo dotyczy paliwa. Te problemy narastają w obliczu tak dramatycznego wzrostu cen produktów”- podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Iwiński z Caritas Polska.

Według opublikowanego we wtorek badania organizacji Save the Children, od początku wojny nawet 85 tys. dzieci poniżej piątego roku życia mogło umrzeć z powodu głodu lub chorób. ONZ podaje, że 20 milionów ludzi w Jemenie nie ma dostępu do wystarczającej ilości żywności, a 10 milionów z nich nie jest pewnych, kiedy będą mogli zjeść kolejny posiłek.

Pieniądze dla ofiar wojny w Jemenie można wpłacać na konta obu organizacji. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych PAH oraz Caritas.

Działania PAH można wspierać przelewem na konto: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem „Jemen” lub przez stronę PAH - SOS Jemen. Caritas można wesprzeć przelewem na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem JEMEN lub wysyłając SMS na numer 72052 o treści JEMEN (koszt 2,46 zł z VAT).