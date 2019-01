Eksplozja w centrum Paryża. W piekarni wybuchł gaz. Ofiarami strażacy

Jak informuje paryska policja do wybuchu doszło w piekarni położonej na rogu kamienicy. Siła eksplozji, do której doszło ok. godziny 9, była tak silna, że z okolicznych mieszkań wypadły szyby. Wybuchł też pożar, który został szybko opanowany przez strażaków. To właśnie dwóch z nich poniosło śmierć. Pojawili się na miejscu wezwani w związku z wyciekiem gazu. Kiedy sprawdzali instalację doszło do eksplozji. Była tak silna że wyleciały okna w promieniu stu metrów.

Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Co najmniej 10 z nich jest w ciężkim stanie. - Na tym etapie możemy powiedzieć, że eksplozja wygląda na wypadek, zapewne spowodowany wyciekiem gazu - oświadczył przedstawiciel paryskiej prokuratury.