Afera Huawei. Chiński dziennik ostrzega Polskę. Wspomina o odwecie gospodarczym i porażce

Dziennik "Global Times" na swojej stronie internetowej zamieścił tekst, w którym chińscy analitycy odnoszą się do afery Huawei w Polsce. Padają ostrzeżenia przed wybieraniem tej samej drogi co USA, a także groźby, że ChRL ma odpowiednie narzędzia, by w razie czego odpowiedzieć Polsce.