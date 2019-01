Szef MSZ Iranu odpowiada na szczyt w Polsce zdjęciem. "Ci, którzy brali w tym udział, nie żyją"

ml2403 7 godzin temu Oceniono 65 razy 51

Po raz kolejny Polska straciła okazje by się nie wychylać. My tam nie mamy żadnych interesów, a stajemy się pionkiem w grze USA, które oczywiście nie chcą organizować u siebie takich szczytów zaś my szczytujemy, że USA robi politykę na naszym grzbiecie. PiS gdy w UE, czyli naszym parlamencie odbywa się debata na temat Polski krzyczy o haniebnych postępkach, a tu gdy mamy być wykorzystani by rozmawiać o innych poza ich plecami uważamy to za sukces.