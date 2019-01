Niemiecki polityk chce założyć nową partię. W logo znalazł się sekretny symbol nazistów

el.commendante 19 minut temu Oceniono 2 razy 0

Dlaczego kraje demokratyczne tak się cackają z naziolami! Przecież w konstytucji i Polski i Niemiec jest wyraźny zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu, fanatyzmu religijnego, a mimo to wciąż się toleruje takie partie jawnie łamiące prawo. Że niby delegalizacja AfD, PiSu czy Ruchawki Narodowej to działania anty-demokratyczne? W którym miejscu karanie przestępców i delegalizowanie organizacji łamiących prawo jest sprzeczne z konstytucją?

A scena polityczna i demokracja tylko by zyskały gdyby wyciąć faszystowskiego raka!