Do Rosji wracają T-34. Jeszcze niedawno służyły w armii Laosu. Słynne czołgi wciąż są sprawne

feelek 3 godziny temu Oceniono 5 razy 5

artykuł anonsuje Laos jako Socjalistyczną Republikę, gdy w tekście rosyjskim jest mowa o Laoskiej Republice Narodowo- Demokratycznej [Łaoskaja Narodno- Diemokraticzieskaja Riespublika], co tłumaczy się w Wikipedii jako Ludowo- Demokratyczną Republikę Laosu, gdy to po rosyjsku byłoby wtedy: Kriestianska- Diemokraticzieskaja Riespublika Łaosa...



... i weź tu dojdź jak powinno być bez 1/2 litra....

--

do sklepu monopolowego, gdzie jest gigantyczna kolejka [to jest takie coś, że jeden za drugim stoi kilka- kilkanaście osób, kolejność w kolejce wyznacza to, kto kupi pierwszy, kto ostatni] wkracza b. energiczny gość:

- Proszę mnie przepuścić, jestem ambasadorem!

Tłum ulega pod autorytetem urzędu. Gościu kupuje 1/2 l czystej i zaczyna ją wytrambiać na oczach tegoż tłumu, który nabywa wątpliwości, co robią się coraz większe [: wątpliwości],

- A przepraszam, gdzie pan jest ambasadorem- pyta się ambasadora reprezentant coraz bardziej wątpiącego tłumu. Gościu powoli kończy wytrambiać, odstawia pustą już butelkę...

- w Laosie- odpowiada [czyt.: wlało się]