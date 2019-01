Francja. 120 tys. euro w 24 godziny. "Haniebna zbiórka" na proces sądowy eksboksera

jabbaryt 3 godziny temu Oceniono 12 razy 10

W sumie szkoda mi tych gliniarzy, bo to też normalni ludzie a nie żadna nadzwyczajna kasta. Muszą nadstawiac karku za banksterów czy sprzedajnych polityków. A to ci powinni oberwać i to tęgo po ryjuwłaczjac w to tą zasr..ną pani minister.