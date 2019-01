18-letnia Saudyjka wyrzekła się islamu. Grozi jej śmierć. Apel do czterech krajów ws. azylu

romangrzybek 4 godziny temu Oceniono 14 razy 4

Azyl to by natychmiast dostała gdyby była terrorystka i morderczynią z ISIS. A inaczej to nie tak łatwo.

Te wszystkie Araby wg „Światowego Strażnika i Obrońcy Demokracji” dzielą się na dobrych Sunnitów i złych Szyitów. Szyici są źli bo popiera ich Iran i walczący z Izraelem Hezbollach. Oraz zorganizowali powstanie w Jemenie przeciw dyktatorowi który demokratycznie sam przy pomocy marines i bombowców USA się wybrał. Sunnici są dobrzy bo wraz z USA wprowadzają we wszystkich arabskich krajach demokrację. To z nich wywodzą się tacy obrońcy demokracji jak Al Kaida i ISIS. To oni w 100% wysadzają meczety Szyitom. To oni niemal w 100% wysadzają się na całym świecie. Ale to są dobrzy Arabowie "bohatersko walczący o demokrację w Syrii, Libii, Afganistanie, Jemenie, Somalii i wszystkich innych ogarniętych Islamem krajach. Dlatego Światowy Obrońca Demokracji szkoli ich oddziały, uzbraja i opłaca. I jeszcze jedno. OGROMNA WIĘKSZOŚĆ (NIEMAL WSZYSCY) Z UCHODŹCÓW DO EUROPY TO WŁAŚNIE SUNNICI. Ci którzy we wszystkich tych krajach prześladują innych, podrzynają gardła niewiernym chrześcijanom i Szyitom. Ci którzy przybywają do nas by nieść Islam Europie i Światu. To oni dostają od razu azyl polityczny i obywatelstwo europejskich krajów. Prześladowani i mordowani przez nich Szyici, Jazydzi i chrześcijanie dostają tylko prawo czasowego pobytu.