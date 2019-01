Włochy: 50-letni Polak znaleziony martwy w ciężarówce. "Apelujemy o kontrole warunków pracy"

zigzaur 4 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Kiedyś pracowałem w handlu zagranicznym. Pod placówkę celną (w centrum Polski) podjechał włoski tir z towarem. To było w latach dziewięćdziesiątych. Odprawa celna przeciągała się, bo lokalny celnik nie mógł dogadać się z celnikiem na granicy "Panie, dla mnie faks to żaden dokument!" (faks od celnika do celnika). Pomimo, że nieopodal był barek z tanimi dla Włocha daniami lubianymi przez polskich kierowców (flaki, gołąbki, bigos), włoski kierowca w kabinie pitrasił jakiś swój sos do spaghetti. Nie śmiejmy się.