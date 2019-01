Ognisty obiekt pojawił się na niebie w sobotni wieczór czasu lokalnego. Przeleciał nad Nową Zelandią w ciągu kilku minut. W tym czasie został wiele razy sfotografowany i nagrany. Pokazały go na żywo między innymi kamery transmitujące mecz krykieta pomiędzy Nową Zelandią a Sri Lanką.

W porównaniu do standardowych meteorów (potocznie nazywanych "spadającymi gwiazdami") widocznych na niebie bardzo krótko, ten obiekt poruszał się stosunkowo wolno i był widoczny znacznie dłużej. Po drodze wyraźnie rozpadał się a mniejsze fragmenty zostawiające dodatkowe ogniste ślady.

Rosyjski obserwator

Autorami tego niecodziennego widowiska mają być Rosjanie. Profesor Richard Easther, fizyk z uniwersytetu w Auckland, powiedział publicznemu radu nowozelandzkiemu, że niemal na pewno był to rosyjski satelita zwiadowczy Kosmos 2430. – Trajektoria i moment pojawienia się tego obiektu są zgodnie z tym, co wiemy o tym satelicie – stwierdził.

Kosmos 2430 został wystrzelony w 2007 roku. Był to satelita rosyjskiego kosmicznego systemu wczesnego ostrzegania o oznaczeniu US-K. W 2012 roku doszło do jego awarii i nie wykonał manewru koniecznego do utrzymania się na orbicie, z której mógł obserwować potencjalne starty rakiet międzykontynentalnych z USA. Wobec tego uznano go za będący poza kontrolą i skreślono z listy aktywnych.

Przez kolejne lata okrążał Ziemię, powoli zwalniając i obniżając swoją orbitę. Piątego stycznia wpadł w na tyle gęste warstwy atmosfery, że został ostatecznie wyhamowany. Spłonął na oczach mieszkańców Nowej Zelandii. Jeśli jakieś jego części przetrwały starcie z atmosferą przy prędkościach rzędu 25 tysięcy km/h, to spadły gdzieś do południowego Pacyfiku.

W tym regionie znajduje się "cmentarzysko statków kosmicznych". To najsłabiej zamieszkana część planety i praktycznie całkowicie pokryta oceanem. Tam skończyła między innymi stacja kosmiczna Mir, chińska Tiangong-1 jak i rutynowo kończą statki transportowe zaopatrujące Międzynarodową Stację Kosmiczną.