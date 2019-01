76. gala wręczenia Złotych Globów rozpocznie się o godzinie drugiej w nocy czasu polskiego. Najwięcej nominacji - aż sześć - otrzymał amerykański obraz "Vice", komediodramat opowiadający o wiceprezydencie USA Dicku Cheneyu, w którego wcielił się Christian Bale.

O Złoty Glob w kategorii film dramatyczny rywalizują z kolei m.in. tytuły: "Narodziny gwiazdy" z udziałem Bradley'a Coopera i Lady Gagi, a także "Bohemian Rhapsody", czyli opowieść o życiu i twórczości Freddiego Mercury, lidera grupy Queen, którego zagrał Rami Malek. Odtwórcy głównych ról w tych produkcjach otrzymali nominacje dla najlepszych aktorów pierwszoplanowych.

76. gala wręczenia Złotych Globów. W nocy poznamy zwycięzców

"Narodziny gwiazdy" i "Bohemian Rhapsody" to według jedynej polskiej członkini amerykańskiego stowarzyszenia Jolanty Czaderskiej-Hayek faworyci konkursu. W kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" jako faworyt wymieniany jest natomiast meksykański film "Roma" w reżyserii Alfonsa Cuarona. Jego akcja rozgrywa się w Meksyku. Bohaterami filmu są służąca i rodzina z klasy średniej, a tłem - stosunki społeczne w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Pozostałe filmy nominowane w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny to libański film "Capernaum", belgijski "Girl", niemiecki "Never Look Away" oraz japoński "Shoplifters".

Obraz Pawła Pawlikowskiego "Zimna Wojna" nie otrzymał nominacji do tegorocznych Złotych Globów. Film polskiego reżysera jest natomiast na tak zwanej krótkiej liście produkcji do nominacji oscarowych w kategorii film nieanglojęzyczny. Nominacje do Oscarów poznamy 22 stycznia; gala odbędzie się 24 lutego.

Złote Globy 2019. Nominacje w najważniejszych kategoriach

Film dramatyczny

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"

Film komediowy lub musical

"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Faworyta"

"Green Book"

"Mary Poppins powraca"

"Vice"

Reżyseria

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Peter Farrelly - "Green Book"

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Adam McKay - "Vice"

Scenariusz

"Roma"

"Faworyta"

"If Beale Street Could Talk"

"Vice"

"Green Book"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Glenn Close -"Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Nicole Kidman - "Destroyer"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike - "A Private War"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges - "Wymazać siebie"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

John David Washington - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Emily Blunt - "Mary Poppins powraca"

Olivia Colman - "Faworyta"

Elsie Fisher - "Eighth Grade"

Charlize Theron - "Tully"

Constance Wu - "Bajecznie bogaci Azjaci"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Christian Bale -"Vice"

Lin-Manuel Miranda - "Mary Poppins powraca"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Robert Redford - "Gentleman z rewolwerem"

John C. Reilly - "Stan and Ollie"