Kaczyński spotka się z Salvinim. Będzie wielka koalicja w wyborach do europarlamentu?

obserwatorfiubziu 3 godziny temu Oceniono 31 razy 15

GŁUPI POLAKU POMYŚL GDZIE I JAK WYGLĄDAŁA BY POLSKA,GDYBYŚ JEŁOPA KACZYŃSKIEGO I JEGO MAFIĘ ODIZOLOWAŁ DO TWOREK? a TAK MASZ ANTKA I SMUTY SMOLEŃSKIE, ROZWALONĄ PAŃSTWOWOŚĆ, ROZBITĄ DO CNA ARMIĘ, POLICJANTÓW PILNUJĄCYCH ZIELIŃSKIEGO I KUPĘ INNYCH IDIOTYZMÓW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1NA RAZIE POTRAKTUJĄ CIĘ PRĄDEM I DROGĄ ŻYWNOSCIĄ