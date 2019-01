Ambasador Korei Północnej we Włoszech Jo Song-gil szuka azylu na Zachodzie

felicjan.dulski 3 godziny temu Oceniono 3 razy 1

To jest wredne.

Trzeba było nie współpracować z władzą.

Zamiast azylu powinni trafić przed sąd z oskarżeniami o współudział w łamaniu praw człowieka w swoim kraju.

Dbanie o własny tyłek to nie powód do chwały.

Innym obywatelom nie jest tak dobrze jak im.