Irlandia rozszerza definicję przemocy domowej. Będzie karać przemoc psychiczną i emocjonalną

4 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze – w nowym składzie – spotkanie zespołu monitorującego ds. przemocy w rodzinie (organ ekspercki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Reprezentacją strony społecznej (organizacji pozarządowych) stali się m.in. członek Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” czy pracowniczka fundacji Elbanowskich. Na liście zabrakło organizacji od lat wspierających kobiety.

no a wiadomo, Ordo Luris będzie propagował wartości chrześcijańskie:

Józef Ignacy Dreptak



"Kobiety są przeznaczone głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn."

(Jan Chryzostom, 349-407, gr.)



"Kobieta jest istotą poślednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie."

(św. Augustyn 354-430 - jeden z najznakomitszych ojców Kościoła)



"Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych"

(św. Tomasz z Akwinu, mędrzec Kościoła, 1225-1275)



"Kiedy widzisz kobietę, pamiętaj, to diabeł! Ona jest swoistym piekłem!"

(Papież Pius II, 1405-1464)



"Kobiety ze swej natury są przeznaczone do wspólnych uciech."

(Kapokrates, założyciel klasztoru)



"Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna."

(św. Tomasz z Akwinu)



"Kobiecie przystoi jedynie szata żałobna. Skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego, winna zasłonić swe gorszące oblicze, by nie utracić szczęśliwości wiecznej."

(Tertulian, pisarz chrześcijański)



"Księża, którzy udzielają noclegu kobietom i doznają przy tym podniety, muszą zostać ukarani. Kobiety natomiast mają zostać sprzedane przez biskupa jako niewolnice."

(II Synod w Toledo)



"U kobiety sama świadomość jej istnienia powinna wywoływać wstyd."

(Clemens Alexandrinus, 215)