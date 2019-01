Ukraina. Ulicami Kijowa przeszedł marsz z okazji 110. rocznicy urodzin Stepana Bandery

von-koza 15 minut temu Oceniono 2 razy 2

Sam marsz to nic szczególnego. Kilka tysięcy faszystów i idiotów znajdzie się w każdym kraju, a na te 45 milionów obywateli to prawie co nic. Tym bardziej w kraju toczącym jakby nie było wojnę i zmagającym się z wieloma problemami.



Mnie bardziej niepokoi i smuci oficjalna postawa władz krajowych i rady lwowskiej...

Tym bardziej, że poza inicjowaniem zbrodniczych działań UPA i kolaboracją z Niemcami niewiele mu sie udało dla Ukrainy osiągnąć - wiec co to niby za bohater...



Przy okazji jednak pohukiwań o zrywaniu stosunków dyplomatycznych pamiętajmy kto temu zbrodniarzowi chronił tyłek i azyl dał i kasę pompował (jakby kto nie wiedział to Angole:)) w Niemczech do końca lat pięćdziesiątych - zanim go KGB wykończyło...

To tak na marginesie.