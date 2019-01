Huragan Alfrida nad Szwecją. Tysiące domów bez prądu. Zamknięto most nad Sundem

Najwięcej domów bez prądu jest w południowej i środkowej części kraju, a także na wyspach na Morzu Bałtyckim. Silny wiatr i przewrócone drzewa zerwały wiele linii energetycznych. Są też duże utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Naprawy zerwanych linii mają się zacząć po wschodzie słońca.

Ze względu na sztorm na Bałtyku, którego siła przewyższa 10 stopni w skali Beauforta, zawieszono kilka połączeń promowych, w tym do Danii i fińskich Wysp Alandzkich, a także do Polski - nie kursuje prom z Karlskrony do Gdyni.

Po godzinie 3.00 w nocy zamknięto dla ruchu drogowego most nad Sundem, łączący Malmo z Kopenhagą.

Dania obawia się podtopień. W miastach na północy kraju przygotowano worki z piaskiem i pompy.

W Polsce wichury i śnieżyce. Ostrzeżenia RCB

Efekt wichury nad Skandynawią jest także odczuwalny w północnej Polsce. IMGW wydał także hydrologiczne ostrzeżenia III stopnia dla dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Dotyczą one wzrostu poziomów morza powyżej stanów alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń oceniono na 95 proc. Ostrzeżenia obowiązują od środy 2 stycznia od godziny 3 do czwartku 3 stycznia do godziny 3.

Z kolei na południu kraju silnym podmuchom wiatru towarzyszą intensywne opady śniegu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla trzech województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.