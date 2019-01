Cud w Rosji. 10-miesięczny chłopiec spędził półtora dnia pod gruzami przy -27 stopniach

gersdorfowa 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

my mamy lepsze cuda, np.

siedem cudów Tuska:

1. jest bezrobocie.

2. mimo że jest bezrobocie, wszyscy pracują.

3. mimo że wszyscy pracują, plan nie jest wykonywany nawet w 10 procentach.

4. mimo że plan nie jest wykonywany nawet w 10 procentach, wszędzie

wszystko jest.

5. mimo że wszędzie wszystko jest, nie wszyscy wszystko mają.

6. mimo że nie wszyscy wszystko mają, kradną ci, co mają wszystko.

7. mimo że kradną ci co mają wszystko, nie udaje się nikogo

złapać i niczego odzyskać.