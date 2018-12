Manchester. Atak nożownika na dworcu. Trzy osoby ranne, w tym policjant

Według relacji świadków, które opisuje m.in. "The Independent", mężczyzna ranił nożem o długim ostrzu trzy osoby w centrum Manchesteru. Stacja kolejowa, na której doszło do ataku, została zamknięta. Na miejscu pracuje policja.

Do zdarzenia doszło około 21:00 lokalnego czasu. Obserwował je m.in. producent BBC. Opisał on, że doszło do sprzeczki w grupie dwóch mężczyzn i kobiety. Ranny został jeden z mężczyzn i kobieta. Podszedł do nich policjant, który został raniony w ramię. Wszyscy poszkodowani mają być w poważnym stanie - podaje z kolei Sky News. Jak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia szczegółów i okoliczności ataku.