Angela Merkel wygłosiła orędzie noworoczne. Wezwała Niemców do większej tolerancji

kruk1210 2 godziny temu Oceniono 16 razy 8

W internecie jest taki mem, który przypisuje Arystotelesowi słowa:

"Tolerancja i apatia to ostatnie cnoty umierającego społeczeństwa" (tolerance and apathy are the last virtues of a dying society). Czy powiedział to Arystoteles czy nie - nieważne. Ważne czy sentencja sama w sobie jest słuszna.