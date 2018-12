Rosja: Eksplozja gazu w kamienicy w Magnitogorsku. Nie żyją trzy osoby

Trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji gazu w jednej z kamienic Magnitogorska. Według ratowników pracujących na miejscu katastrofy, nie ustalono co się stało z co najmniej 79 osobami, które miały się znajdować w zniszczonych wybuchem mieszkaniach.

W bloku zameldowanych było ok. 1 300 osób. Zostały one ewakuowane do pobliskiej szkoły, gdzie ratownicy zorganizowali doraźne centrum pomocy. Eksplozja zniszczyła mieszkania znajdujące się na szóstym i siódmym piętrze jednej z klatek schodowych i na tyle uszkodziła konstrukcję budynku, że po kilkunastu minutach zawalił się cały pion.

Ponad 500 ratowników przeszukuje rumowisko. Do tej pory spod gruzu wydobyto 4 osoby, w tym dziecko. Kolejnym szesnastu lokatorom udzielono pomocy medycznej. Ratownicy podkreślają, że prowadzenie akcji utrudnia padający śnieg i temperatura.