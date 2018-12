Prokremlowska telewizja RT z okazji świąt wysłała model katedry w Salisbury. "Chory" żart

asperamanka pół godziny temu Oceniono 13 razy 3

Przypomniał mi się dowcip z czasów ustroju słusznie minionego, gdy Breżniew na posiedzeniu Biura Politycznego utyskiwał na strefy czasowe. No bo, mówi, nie może tak być, że dzwonię do Pekinu gratulować 40 rocznicy zwycięstwa rewolucji w Chinach, i okazuje się że to było wczoraj; dzwonię do Rzymu z kondolencjami po zamachu na Papieża, i okazuje się że to dopiero jutro.



RT nie mogła wysłać czekoladowego modelu innej katedry, bo by się zdradzili gdzie planują następną wizytę turystów z nowiczokiem.