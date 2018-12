Ukraina: Rosja przygotowuje prowokację z użyciem broni chemicznej

ramon57 4 godziny temu Oceniono 18 razy 8

Tym środkiem chemicznym, który użyje Rosja będzie gaz ziemny. Stanie się to dokładnie 31 grudnia 2019 roku o północy, kiedy skończy się wieloletnia umowy Rosji z Ukrainą na tranzyt gazu przez Ukrainę za Zachód, w tym do Polski. Istnieje kilka opcji:

1. Nagle trzeba będzie wyremontować gazociąg (jak ropociąg do Możejek po ich zakupie przez Orlen);

2. Zielone ludziki wysadzą gazociąg na linii frontu (bo Donbas też potrzebuje gazu zimą);

3. Najmniej prawdopodobne - Rosja po prostu stwierdzi, że kontrakt się skończył i nie ma o czym dyskutować.

Do końca przyszłego roku gotowa będzie (prawdopodobnie) druga nitka gazociągu przez Bałtyk, więc Rosjanie poradzą nam byśmy dogadali się z Niemcami w prawie dostaw (do 2022, bo wtedy, o ile się nie mylę kończy się umowa podpisana przez Pawlaka).

Tak czy siak będziemy mieli problem i raczej nie będziemy posyłać Ukrainie gazu (wcześniej nie przesyłaliśmy, tylko nie odbieraliśmy, a tego łatwiej dokonać). Nie wiem nawet czy mamy wystarczający przekrój rur by tłoczyć gaz od Niemiec do Puław (wielkie zakłady azotowe).