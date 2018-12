Niemiecka ZDF będzie się odwoływać od wyroku polskiego sądu ws. serialu "Nasze matki, nasi ojcowie"

kastoripollux wczoraj Oceniono 42 razy 16

Żydzi byli prześladowani w Polsce wojennej przez wszystkich. Nie licząc wyjątków. Byli Polacy którzy im niewątpliwie za cenę własnego życia pomagali i to jest chwalebne. Natomiast śmieszy mnie ingerowanie polskich niezłomnych sędziów w filmy niemieckie. Możecie sobie wydawać wyroki ale macie za krótkie łapki. Nic was nie nauczyła afera z "polskimi obozami śmierci". Po co się wygłupiacie pisowskie głąby? Tak samo możecie skazać Putina za zamach. ŚMIAŁO. TAKI WYROK TEŻ SIĘ ZMIEŚCI w waszym orzecznictwie. Wydurniacie się, bo nie jesteście w stanie niczego wyegzekwować. Jeśli jesteście tacy mocni to zasądźcie mi milionowe odszkodowanie za to, że muszę żyć w państwie PiS . POKAŻCIE CO POTRAFICIE!!!