Polka postrzelona w Berlinie nie żyje. 25-letnia Wiktoria S. zmarła w szpitalu

fifakowski pół godziny temu Oceniono 18 razy -2

@poljack

Gdyby nie umarła to ty PIS.dzielska lafiryndo dalej oddawałabyś się swojej ulubionej pedofilii, narkomanii i alkoholizmowi, a tak musiałaś przyjść do pracy w charakterze PIS.dzielskiego yebanego trolla i płatnego lachociąga.

Kaczyński ci w odbyt mendo, he he.