Silne trzęsienie ziemi uderzyło na Filipinach. Było ostrzeżenie przed tsunami

Agencja US Geological Survey informuje, że epicentrum wstrząsu znajdowało się oceanie na południowy wschód od miasta Davao, na głębokości 59 kilometrów. Davao liczy ponad milion mieszkańców i jest czwartym co do liczby ludności miastem na Filipinach.

Do wstrząsu doszło w nocy czasu polskiego. Istniało zagrożenie wystąpienia tsunami i wydano ostrzeżenie. Wstrząs był odczuwalny na Mindanao, a nawet w innych częściach kraju, ale nie ma informacji o poważnych zniszczeniach.

Amerykańskie Pacyficzne Centrum Ostrzeżeń przed Tsunami kilka godzin po trzęsieniu poinformowało, że nie zarejestrowało fal tsunami i odwołało ostrzeżenie.

Niedawno w tej części świata doszło do tragicznego w skutkach tsunami. Po erupcji o wulkan Krakatau fala tsunami uderzyła w indonezyjskie wyspy Jawa i Sumatra. Zginęło ok. 400 osób, 1500 zostało rannych, a tysiące straciło domy i dobytek. Rok 2018 był w Indonezji najgorszy od dekady pod względem liczby ofiar katastrof naturalnych. Trzęsienia ziemi w rejonie wysp Lombok i Bali zabiły setki osób, a po trzęsieniu i tsunami na Sulawesi zginęło 2000 ludzi, a nawet 10 tys. zostało rannych. W sumie liczba ofiar katastrof w 2018 roku to ponad 7 tys., najwięcej od 2007 roku - podaje "Jakarta Post".