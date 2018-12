student_zebrak 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

No - The New York Police Department reiterated as much in a tweet, saying the blue light was the result of a "transformer explosion" and adding that "the fire is under control".

Zeby tx wybuchl, to musi powstac duza ilosc palnych gazow w krotkim czasie. Zwykle jest to zwarcie miedzy zwojami uzwojenia. Powstaje luk, z oleju ogrzanego do wysokiej temperatury powstaje wodor oraz weglowodory, zwlaszcza acetylen. Urzadzenia zabezpieczajace nie daja rady, wyrywa pokrywe transformatora, lub inne slabe miesce. W zetknieciu z powietrzem nastepuje zaplon gazow i oleju. Uzwojenie transformatora to plaskownik miedziany. Miedz barwi plomien na zielono.

Dziwne, ze doszlo do zwarcia, uklad zabezpieczenia powinien to zatrzymac momentalnie.

W innym doniesieniu mowia o dwu transformatorach, pytanie - jakiej wielkosci?