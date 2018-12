Ukraina: Kolejne zawieszenie broni w Donbasie. Potrwa bezterminowo

poppers68 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Nie potrafimy zachować dystansu do tego konfliktu.

Z jednej strony bezwarunkowa wiara we wszystko co podaje strona Ukraińska.

Z kolejnej strony masa artykułów o rządzącym kraju przez oligarchów i współczesnych bojarów i

zdecydowane reakcje polskich sądów aby przebywających w Polsce Ukraińców niechętnych

skorupowanej władzy na Ukrainę nie wydawać z uwagi na grożącą Im śmierć ze strony przedstawicieli władz tego kraju.

Z kolejnej strony media prawicowe i fora internetowe zalewane antyukraińskimi artykułami i

postami.

Z jeszcze jednej artykuły i posty chwalące " walkę narodowo-wyzwoleńczą dzielnych Ukraińców z ruskimi agresorami".



Bez pół litra nie rozbierzesz, prawda?



A pewnie wspomniana prawda leży po środku. A środek jest taki, że OBIE strony tego konfliktu mają po prostu za uszami wiele.

Czyli, nie potrzebujemy aktów dozgonnej przyjaźni polsko-ukraińskiej, nie potrzebujemy antyrosyjskiej fobii ale też nie powinniśmy opierać się w ocenach tylko na historii,wzajemnych

masakrach sprzed 74 lat i zdecydowanej kolaboracji społeczeństwa ukraińskiego a to z hitleryzmem a to z bolszewizmem ale zawsze przeciw Polsce i ludziom nienależącym do narodowości ukraińskiej.

Potrzebujemy stabilnej Ukrainy jako kraju odzielającego Polskę od Rosji. Potrzebujemy jednak dodatkowo DYSTANSU do tego co się dzieje w Kijowie i do tego co podają zaangażowane strony : ukraińska, doniecka i rosyjska. Więcej obiektywizmu a mniej emocji.