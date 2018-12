Włochy: Polka skatowana przez Mołdawianina. Życie uratował jej córka. Rzuciła się na radiowóz

Do zdarzenia doszło we mieście Caserta w regionie Kampania we Włoszech. Na przejeżdżający ulicami miasteczka radiowóz rzuciła się 33-letnia kobieta. Błagała policjantów o pomoc. Mówiła, że jej matka została ciężko pobita.

Włochy: Polka pobita przez Mołdawianina

Jak podaje włoski dziennik "La Repubblica", drzwi do mieszkania, w którym miało dojść do pobicia, były zamknięte. W końcu otworzył je jednak 58-letni mężczyzna, obywatel Mołdawii. 33-latka powiedziała, że to właśnie on pobił jej matkę. Później znaleziono skatowaną kobietę - 59-letnia Polka miała urazy głowy, narządów wewnętrznych oraz liczne złamania.

W toku śledztwa udało się ustalić, że mężczyzna mieszkał z Polkami w jednym mieszkaniu. Był z związku z młodszą z nich. Awantura wywiązała się, gdy ta odmówiła mu seksu. Wściekły mężczyzna pobił ją i wyrzucił za drzwi. Po chwili chciał jednak odszukać 33-latkę. Drogę zagrodziła mu jednak matka kobiety. Wtedy Mołdawianin wyładował złość także na niej. Miał bić ją szklaną butelką i kluczem francuskim.

Uszkodzenia ciała 59-latki są bardzo poważne. Kobieta trafiła do szpitala. Oprawca z kolei został odwieziony do policyjnej celi.