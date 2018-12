Amerykanin jako pierwszy samotnie i bez wsparcia przeszedł Antarktydę. "Zrobiłem to!"

gonzoe pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Co to znaczy "przemierzył Antarktydę"? W artykule nie ma słowa na temat tego co on faktycznie zrobił! To czego dokonał to trawers Antarktydy - przeszedł z jednego wybrzeża przez biegun północny na drugie! Rzeczywiście jest pierwszy, nikomu wcześniej nie udało się tego dokonać. W artykule piszą głupoty, bo Antarktydę samotnie bez wsparcia przemierzało już wielu, ale z wybrzeża na biegun i potem samolotem do domu. To czego dokonał Colin jest WIELKIE.