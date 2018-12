Na Ukrainie kończy się stan wojenny. Trwał przez miesiąc

tenare godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Według ukraińskiej Państwowej Służby Statystyki Ukrainy za 2018 rok, ludność Ukrainy wynosi 42,198 milionów ludzi.



Zatem około 10 mln (20 procent) Ukraińców opuściło ten banderowski raj. Głównie do Rosji (ok. 3 mln) i Polski (ok. 2 mln).