Atak nożownika w Chinach. Porwał autobus. Są ofiary śmiertelne

Z informacji przekazanych przez chińskie media wynika, że do zdarzenia doszło we wtorek. Napastnik, 48-letni mężczyzna, zaatakował nożem jednego z pasażerów autobusu, a następnie przejął kierownicę i staranował co najmniej trzy skutery, taksówkę oraz samochód osobowy.

W wyniku ataku śmierć poniosło co najmniej 8 osób, a 20 zostało rannych.

W internecie pojawiły się już pierwsze nagrania z ujęcia napastnika. Na jednym z nich widać grupę policjantów, którzy przyciskają mężczyznę do ziemi na środku ulicy.

Według chińskich władz tuż przed zdarzeniem napastnik miał pokłócić się z jednym z lokalnych urzędników, a sam atak miał być "zemstą na społeczeństwie".