Kevin Spacey po oskarżeniu o kolejne molestowanie seksualne przerywa milczenie. Nagranie

maaac 11 minut temu Oceniono 4 razy 2

On jest dobrym aktorem. Pytanie jak dobrą rolę zagra jego "zmolestowaną ofiara". Czy wystarczająco by sąd jej uwierzył?



No bo popatrzmy. Ot spotykają się w barze dwie przypadkowe osoby z których och co za zdziwienie jedna jest znanym aktorem a druga ciut mniej znanej dziennikarki telewizyjnej. No i ten 18 latek ot tak ze świeżo poznaną osobą(?) chla by być pijanym a potem jednak jest wystarczająco trzeźwy by uciec do łazienki. Zaś przedtem - z kontekstu wynikało by że w tym barze aktor ot tak przy wielu świadkach rozpina rozporek ofiary i wtrynia tam ręce. A może jednak to już nie było w barze? To gdzie? I czy tak się od chodzi do pokoju hotelowego czy nawet mieszkania z obcą osobą?



Niestety wiele wskazuje na typowe #metoo w swej negatywnej postaci - prostytucja dla kariery a teraz jak przyszła inna moda dla tejże kariery i kasy oskarżenie.



A naprawdę molestowane kobiety w sytuacjach "prawie bez wyjścia" cierpią przez tą aktorską grupę palantów. Bo z zamiast akcji walki z molestowaniem zrobiła się akcja kto zrobi większa karierę na rżnięciu ofiary i wyrwie więcej kasy od ofiar oskarżeń.