Korea Płn. zapłaci 500 mln dol. rodzinie Otto Warmbiera. Z wycieczki wrócił w stanie wegetatywnym

Korea Północna zwolniła przetrzymywanego Amerykanina. Jest w stanie wegetatywnym

"Rodzina Warmbierów doświadczyła z pierwszej ręki brutalności Korei Północnej po tym jak kraj ten pojmał ich syna, by użyć go jako pionka w krętactwach totalitarnego państwa i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi" - napisała sędzia Beryl Howell z Sądu Okręgowego dla Dystryktu Kolumbii.

Uwięzienie Warmbiera

Student, który do Korei Północnej przyjechał na kilkudniową wycieczkę, został uwięziony w styczniu 2016 roku, kiedy miał się dopuścić "wrogich działań przeciwko KRLD" i "próby przewrotu", a dokładniej - zerwania plakatu propagandowego z zamkniętej dla turystów części hotelu Yanggakdo.

29 lutego Warmbier oficjalnie przyznał się na konferencji prasowej do "popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko KRLD". Otto powoli i spokojnie odczytywał treść przemówienia. Twierdził, że chciał oddać zerwany plakat matce znajomego, która chciała powiesić go na ścianie kościoła. W zamian za to miał otrzymać 100 tys. dolarów. Jednak zdaniem jego ojca, cała ta historia została wymyślona. Został skazany na 15 lat ciężkich robót fizycznych.

Stan wegetatywny i śmierć

12 czerwca 2017 roku Sekretarz Stanu Rex Tillerson ogłosił, że w wyniku negocjacji rządów USA i Korei Północnej, Otto Warmbier wróci do domu. Dopiero wtedy wyszło na jaw, że mężczyzna od wielu miesięcy jest w stanie wegetatywnym.

Z Korei wyszedł komunikat, że niedługo po procesie Otto zatruł się jadem kiełbasianym, a następnie - po przyjęciu tabletki nasennej - zapadł w śpiączkę. Jednak według ekspertów z Cincinnati nie powinno to doprowadzić do śpiączki. Ich zdaniem u Warmbiera doszło do nagłego zatrzymania krążenia, który często jest wywołany przez brak dostępu do powietrza. Stąd pojawiają się spekulacje, że Otto mógł być torturowany.

Stanom Zjednoczonym Warmbier został wydany w czerwcu 2017 roku w stanie śpiączki. Zmarł kilka dni później, bezpośrednią przyczyną zgonu był brak wystarczającego dopływu tlenu i krwi do mózgu.