Afganistan. Wiele ofiar zamachu na budynek rządowy. Najpierw eksplozja, później weszli napastnicy

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OD 1500 LAT JEDYNYM TERRORYSTA NA PLANECIE ZIEMIA JEST KLERYKALNA MAFIA VATICANS EVIL EMPIRE - I W KOŃCU POWINNO SIĘ ZACZĄĆ NAZYWAĆ RZECZY PO IMIENIU - ZAMIAST UKRYWAĆ I CHRONIĆ PRAWDZIWYCH BANDYTÓW - NAWET JEŚLI DZIŚ JESZCZE NIE MOŻNA ICH ZAMKNĄĆ DO WIĘZIENIA ZA WSZYSTKIE ZBRODNIE I LUDOBÓJSTWA JAKIE KAŻDEGO DNIA BEZKARNIE POPEŁNIAJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE POPRZEZ SWOJE RELIGIJNE SIECI ZBRODNI.- I KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O TYM ŻE KIEDY ZNIKNIE KLER, KOŚCIOŁY I RELIGIE TO ZNIKNĄ WSZYSTKIE NIKCZEMNOSCI TEGO RELIGIJNEGO ŚWIATA A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI TERRORYZM I WOJNY,NIEWOLNICTWO, GŁÓD, BIEDA, ITP. ITD.
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zueoko
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Tak zwany "wyzwolony" kraj przez Zjednoczone Szatany Ameryki.