Rośnie bilans ofiar po tsunami w Indonezji. Nie żyje prawie 400 osób. Wulkan wciąż jest aktywny

kzet69

Proponuję spojrzeć na mapę, od Anak Krakatau do tej plaży gdzie doszło do tragedii jest zaledwie 11 km, od wzbudzenia fali tsunami przez obsuw zbocza do uderzenia w plażę minęły niecałe 4 minuty, nie było szansy na skuteczne ostrzeżenia, chociaż w Indonezji system ostrzeżeń przed tsunami jest znakomicie rozbudowany, ale tu przyczyną nie był wstrząs sejsmiczny ani nagła erupcja wulkanu tylko obsunięcie sporej części góry Anak Krakatau do cieśniny Sundajskiej.