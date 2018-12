"Trump szybko znalazł następcę Mattisa. Shanahan nowym sekretarzem obrony od 1 stycznia"

senioryta13 11 minut temu 0

Trump powiedzial : ISIS jest pokonana, nie zajmuje juz zadnego miasta, terenu, oczywiscie, ze pojedyncze grupy dzialaja i beda dzialac, ale ich likwidacja bedzie nalezala juz do obecnego rzadu, do ruskich i iranu, jesli tam chca rzadzic.

USA nie ma nic z tego ze broni Syrii, zreszta teraz przed kim, przed Asadem ? Podatnik amerykanski ponosi olbrzymie koszty, czas to zmienic, nie wspominajac, ze zolnierze amerykanscy przelewaja krew w Syrii, w imie czego ? Swiat i tak nie jest za to im wdzieczny.

Ma tylko pozostac kadra szkoleniowa, bardzo sluszna decyzja.

Mattis myslal inaczej, musial odejsc .