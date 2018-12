Dwóch polskich nastolatków oskarżonych o podżeganie do zabicia księcia Harry'ego

O samym aresztowaniu trzech osób pisaliśmy 6 grudnia. Służby zatrzymały wówczas 17-, 18-, i 21-latka w związku z działalnością skrajnie prawicowych grup w mediach społecznościowych. Na forum internetowym neonaziści z Europy i USA wymieniali się rasistowskimi i mizoginicznymi opiniami oraz wzywali do przemocy.

"Do zobaczenia, zdrajco rasy"

Jedna z opublikowanych przez grupę grafik głosiła, że książę Harry "zdradził rasę", za co powinien zostać ukarany strzałem w głowę. Na plakacie widzimy księcia z przystawionym go głowy pistoletem i napisem "Do zobaczenia, zdrajco rasy" oraz swastykę. Książę Harry miał według logiki ekstremistów "zdradzić rasę" poprzez ślub z Meghan Markle, która ma afroamerykańskie korzenie.

Teraz okazuje się, że dwaj zatrzymani - 17- i 18-latek - są narodowości polskiej. Jak podaje BBC, młodszy to mieszkający na zachodzie Londynu Oskar D.-K.. Nastolatek już przyznał się do zarzutu podżegania do terroryzmu. Wyrok w jego sprawie ma zostać ogłoszony 25 lutego.

Z kolei Michałowi Sz., jego starszemu koledze, mieszkającemu na stałe w Leeds, postawiono zarzuty podżegania do terroryzmu i upowszechniania treści o charakterze terrorystycznym. Rozprawa odbędzie się 25 maja.