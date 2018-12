Paraliż lotniska Gatwick. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o sterowanie dronami

W czwartek i piątek drony latające nad portem doprowadziły do odwołania lub zmiany trasy 760 lotów i utrudnień dla 120 tysięcy pasażerów, którzy nie mogli odlecieć lub przylecieć na to lotnisko.

Drony nad Gatwick i paraliż lotniska

Gatwick to port lotniczy o jednym z największych natężeń ruchu w Wielkiej Brytanii. Zamknięcie przedwczoraj wieczorem pasa startowego spowodowało, że tysiące pasażerów utknęły na terminalach lub w samolotach. Część przylotów skierowano do innych portów: Luton, Stansted, Manchesteru, Cardiff, Birmingham i Southend.

Zdaniem policja z Sussex użycie dronów było "rozmyślnym działaniem" zakłócającym pracę lotniska. Ponad 20 jednostek szukało operatora maszyn. W akcję włączyło się wojsko.

Brytyjskie prawo zabrania używania drona w odległości mniejszej niż kilometr od lotniska oraz na wysokości większej niż 120 metrów. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego przewiduje karę do pięciu lat więzienia.