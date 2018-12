Sekretarz obrony USA wysłał do Trumpa rezygnację: Ma pan prawo do osoby ze zbliżonymi poglądami

chi-neng pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

Nie jestem nic a nic zdziwiona tym, że Ci co mają coś w głowie podają się do dymisji i stronią od tego pajaca, jak od dżumy czy cholery.

Na jedno wychodzi, bo TEN, który nie ma zielonego pojęcia o polityce, dyplomacji (niczym nasze wszystkie, bez wyjatku, przydupasy JK) , jest po prostu nieobliczalny, niebezbieczny dla świata i zdolny, dla zaspokojenia własnego ego, doprowadzic do III WŚ .



Niczym to ‘NASZE KACZE NIC’.



Rożnica między tym ‘NASZYM NIC’ a TAMTYM’ polega na tym, że ‘ten nasz’, na szczęście nie ma guzików broni nuklernej w zasięgu.

Ale nie ma też wokół siebie zdrowo- i trzeźwo-myślących, którzy by dla dobra kraju podawali sie z własnej woli do dymisji.

Łagarswta, oszustwa, manipulacje, projekcje, transformacje, korupcja, nepotyzm, żadze kariery i mamony, megalomania, egocentryzm, to ich zalety i kryterium przynależności do tej sekty smolenskiej.

Niczym otoczenie TAMTEGO Z USA.